Domenica 28 Ottobre 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 09:49

Morì a seguito di un intervento per la riduzione dello stomaco, quattordici sanitari saranno processati per omicidio colposo nel tribunale di Vallo. Il dibattimento si aprirà a novembre. A perdere la vita il 40enne di Capaccio Michele Alfano. Pesava 120 chili e nel novembre del 2016 aveva deciso di effettuare nella clinica Cobellis di Vallo un intervento di riduzione gastrica. Ma, qualcosa non andò nel verso giusto, visto che il suo cuore si fermò dopo tredici giorni di sala rianimazione. A distanza di due anni, il 13 novembre inizierà il procedimento giudiziario sul reato di falso, il 30 novembre, invece, quello per il reato di omicidio colposo.Rinviati a giudizio i 14 sanitari, indagati a vario titolo nella vicenda, tutti sanitari che ebbero in cura l'uomo dal giorno dell'operazione al decesso. Affronteranno il processo Luigi Cobellis e il medico esterno proveniente dal napoletano Luigi Angrisani che operarono Alfano, Antonia Cobellis, anestesista e sorella di Luigi, i chirurghi Rocco Cimino, ex sindaco di Teggiano, Giovanni Novi di Ascea, Aniello Cavaliere di Vallo, Carlo Testa di Pisciotta, Aldo Costanza di Agropoli, Silvio Dequerquis responsabile della rianimazione ed ex primario in un ospedale di Napoli, gli anestesisti Rosa Malfi di Pomigliano, Lucia Pepe di Castel San Giorgio, Vincenzo Afeltra di Gragnano, Antonietta Nese di Agropoli e Daniela Danza di Salerno.