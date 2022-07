Vallo della Lucania, prelievo multiorgano sul 21enne morto in vacanza nel Cilento

Prelievo multiorgano in corso presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’intervento, è scattato subito dopo l’accertamento della morte cerebrale di un giovane di Crema colpito da malore mentre era in vacanza a Palinuro, da parte di una apposita commissione medica e in seguito all’autorizzazione e alla generosità della famiglia.