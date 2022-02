Attivato il servizio gratuito di taxi sociale a beneficio degli utenti fragili di una quindicina di comuni del Vallo di Diano, nel Salernitano. Possono fruire del taxi sociale persone con situazioni difficili socio-sanitarie quali anziani che vivono da soli bisognosi di cure, donne vittime di casi di violenza di genere, minori ed accompagnatori seguiti dai servizi sociali e, in generale, soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale, povertà economica ed educativa. Il servizio è stato promosso dalla comunità montana Vallo di Diano in collaborazione il consorzio sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni.

