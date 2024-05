Un'auto bruciata, con targa e matricola, è stata trovata nell'area di Mandranello, l'ex zona militare della Polviera, a Padula dai carabinieri forestali della locale stazione.

Si sta indagando per comprendere di chi sia il veicolo e come sia andato in fiamme e se possa essere legato a qualche tipo di reato.

La carcassa dell'auto, una utilitaria, è stata sequestrata dai militari e a disposizione delle autorità giudiziarie.