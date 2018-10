Martedì 9 Ottobre 2018, 10:20

Nove persone denunciate, tra cui il sindaco di un comune e il comandante della polizia municipale di un altro comune del Salernitano, 200 metri cubi di rifiuti ed aree per circa 1 chilometro quadrato sotto sequestro, 15 sanzioni amministrative elevate per circa 20 mila euro. È il bilancio dell'operazione di controllo, in materia di reati ambientali, effettuata nei territori comunali del Vallo di Diano e degli Alburni, a sud di Salerno. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva, hanno controllato oltre 60 siti tra attività di deposito, raccolta e trasporto di rifiuti, anche speciali, riscontrando che diverse attività nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti esercitavano erano prive delle previste autorizzazioni. Le irregolarità sono state rilevate soprattutto nei territori comunali di Auletta, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina Sala Consilina e Teggiano.