Tenta di truffare un'anziana a Monte san Giacomo con la tecnica del "falso incidente" ma viene scoperto e fermato. Coraggiosa la settantenne a Monte San Giacomo che è riuscita a sventare l'azione criminale ma anche far beccare l'uomo che aveva messo a segno una truffa poco prima in Calabria. Il malvivente ha telefonato a casa della malcapitata annunciando il falso incidente subito da sua figlia e chiedendo alla donna 12mila euro da portare in aiuto alla sua congiunta. L’anziana, dopo aver ripetutamente provato a telefonare sua figlia, per assicurassi che stesse bene e non riuscendo a parlare con lei perché il truffatore aveva manomesso la linea telefonica, la donna ha così deciso di raggiungerla a casa. Una volta lì si è resa conto che si trattava di una vera e propria truffa. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, la figlia della settantenne ha allertato i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva. I militari della stazione di Sassano, diretti dal maresciallo Antonio Sirsi hanno fermato e perquisito il pregiudicato napoletano, rinvenendo nella sua automobile oltre che denaro anche monili ed altri oggetti preziosi per un valore di 4mila euro. La refurtiva ritrovata all’interno del mezzo, appartiene ad una donna di 80 anni residente nella provincia di Cosenza, che il malvivente aveva raggiunto nella stessa giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA