Vallo, incendio in un panificio: paura ed ingenti danni

Un incendio è divampato ieri pomeriggio in un panificio situato nella frazione Pattano di Vallo della Lucania.

Le fiamme si sono originate probabilmente dall'impianto elettrico, considerato che è andato in fumo sia il contatore Enel esterno che l'interruttore generale all'interno dell'attività.

Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno provveduto a domare le fiamme e a limitare i danni.

Distrutto l’impianto elettrico della struttura che ospita l’attività commerciale. Per fortuna, però, nessuna persona è rimasta ferita.

L’episodio ha preoccupato non poco i titolari del panifico danneggiati nella loro attività lavorativa.

Per ora la struttura resta inagibile, dovranno essere eseguiti lavori di messa in sicurezza. Da comprendere le cause del rogo. Non è escluso che a scatenare le fiamme all'interno del laboratorio possa essere stato un guasto al sistema elettrico dell'attività commerciale o di qualche macchinario. Ipotesi che ovviamente dovranno ora essere accertate dai vigili del fuoco.