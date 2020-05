Laurearsi nell’aula consiliare del Comune, nel Cilento è possibile. E’ l’opportunità che offre ai propri laureandi l’amministrazione di Vallo della Lucania . L’Ente Locale in questo modo è voluto andare incontro alle esigenze dei propri giovani che avvertivano la necessità di spazi ampi e attrezzature tecnologiche per consentire a un numero limitato di amici e parenti di poter assistere alla tesi di laurea on-line. L’aula consiliare è dotata di un grande schermo e spazi sufficienti per consentire il distanziamento sociale richiesto dalle disposizioni anti covid .

Questa mattina ha discusso la tesi Angela Pifferi. Neo laureata in scienze dell’educazione.

