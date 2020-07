La polizia municipale di Vallo della Lucania sequestra un alloggio popolare IACP occupato abusivamente.

L'alloggio di via Filippo Speranza era libero perché in attesa di essere assegnato ad un avente diritto.

Ignoti invece hanno pensato bene di rompere la serratura, introdursi nell'alloggio e di mettere una catena con lucchetto.



Gli uomini della polizia municipale guidati dal capitano Antonio Musto ricevuta la segnalazione si sono precipitati sul posto, hanno rimosso catena e lucchetto e hanno sequestrato l'alloggio per evitare la protrazione del reato.

L'immobile era vuoto e con gli infissi rotti. Sono in corso indagini per risalire all'autore del reato che, per ora resta ignoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA