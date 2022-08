Il via al «Padula in festa per Carlo V» dall'8 agosto alla Certosa di San Lorenzo

Lunedì 8 agosto prende il via a Padula, nell’incomparabile scenario della Certosa di San Lorenzo, «Padula in festa per Carlo V», una tra le più antiche rievocazioni storiche del Vallo di Diano giunta alla venticinquesima edizione. Essa ha per tema la solenne accoglienza dell’Imperatore Carlo V in Certosa, i festeggiamenti e gli onori riservati al sovrano di ritorno dalla vittoriosa spedizione del 1535 contro i Barbareschi e la pantagruelica imbandigione che i monaci certosini allestirono in suo onore insieme alla famosissima frittata delle mille uova.

L’evento, supportato dall’amministrazione comunale di Padula, si svolgerà tra la Certosa di San Lorenzo e l’antica passeggiata dei monaci certosini a partire dalle ore 20,00: