Valva, ambulanza per le vaccinazioni bloccata, interviene «soccorso agricolo»

Un'ambulanza in una zona di campagna, a Valva, resta bloccata nel terreno. Dentro c'è l'equipe che sta vaccinando a domicilio chi non può muoversi dalla propria casa. Ma su quella stradina la manovra è difficile, il mezzo si impantana e così interviene un agricoltore con il suo trattore a trainare il mezzo, rimettendolo sulla strada.

Questo dimostra anche quanto tempo è necessario per raggiungere tutti, con le difficoltà di arrivare anche in luoghi impervi. Il "soccorso agricolo", come lo definisce l'Asl di Salerno pubblicando l'immagine dei due mezzi, alla fine riesce perfettamente. E l'ambulanza può continuare a girare per vaccinare.