Raid vandalico al centro sportivo polifunzionale di San Valentino Torio, preso di mira l'impianto di illuminazione ed alcuni arredi per i bambini. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione per individuare ed identificare i responsabili dei danni all'interno della nuova struttura in via Orto. Dura la denuncia e la condanna del sindaco Michele Strianese. “Grazie all’inciviltà di alcuni a partire da oggi il Centro Sportivo Polifunzionale di via Orto resterà chiuso fino a quando non si ripristineranno le condizioni di sicurezza. Sono davvero rammaricato dal comportamento di molti ragazzi che non hanno alcun rispetto per i luoghi pubblici. Danneggiamenti vari all' impianto elettrico rendono impossibile l' utilizzo della struttura. Invito i ragazzi e le persone ad allontanarsi dalla struttura in questi giorni di chiusura, visto che resterà chiusa per ragioni di sicurezza. Ci saranno controlli delle Forze dell'Ordine. Chiunque scavalcasse la recinzione sarà denunciato. C'è bisogno di più responsabilità, civiltà e serietà. Ovviamente aspetto il solito intelligente che chiede la presenza del custode quando poi basterebbe un minimo di civiltà. Un minimo di rispetto per la città e per la comunità. A volte dovremmo vergognarci tutti di taluni comportamenti e soprattutto dovremmo condannare certi atteggiamenti. Mi dispiace che paghino tutti per pochi incivili e maleducati. Ma se non cambia il modo di comportarsi di alcune persone quanto di buono è stato fatto fino ad ora sarà subito distrutto da vandali incoscienti".

