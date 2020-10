Amara sorpresa per chi gestisce l'asilo nido di Polla. Nella giornata di ieri dei vandali sono entrati in azione rompendo una porta posteriore e provocando danni all'ambiente. Hanno anche fatto pipì su alcuni giochi del bambini e rubato il termoscanner (ma non tablet e impianti sonori). L'apertura della scuola che sarebbe dovuta avvenire domani è slittata a martedì in quanto tra oggi e domani le operatrici sanificheranno l'ambiente e sostituiranno i giochi. Sarà presenta denuncia contro ignoti.

