Martedì 1 Ottobre 2019, 08:55

BATTIPAGLIA - È nuova emergenza vandali nella capofila della Piana del Sele. In questi giorni, infatti, diversi automobilisti hanno nuovamente denunciato la foratura degli pneumatici delle loro automobili. Una pratica piuttosto diffusa nei mesi passati, quando le vittime furono diverse decine. La dinamica dell’atto vandalico è sempre la stessa: nottetempo, i malintenzionati praticano veri e propri squarci negli pneumatici. Al mattino seguente, ignori di tutto, i proprietari scoprono di essere rimasti appiedati, con conseguente disagio per i lavoratori e le famiglie. Per questa ragione, già dai primi episodi, è scattata la richiesta di intervento alle autorità. Queste, a differenza dell’anno scorso, potranno fare affidamento su un aiuto in più: da questa estate, infatti, è stato rimesso in funzione l’impianto di videosorveglianza cittadino. Pochi occhi elettronici, che, tuttavia, potranno aiutare gli inquirenti a stabilire chi sia l’autore del misfatto.