Martedì 25 Giugno 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 06:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da ormai dieci anni hanno il dominio notturno di via Verdi e via Dante Alighieri, due traverse del centro, tenendo sotto scacco i residenti con schiamazzi ed atti vandalici. Nel fine settimana il primo colpo, inferto dalla polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Immacolota Acconcia, anche a seguito delle segnalazioni dei residenti, hanno messo a punto un vero e proprio blitz. Cinque i giovani identificati e segnalati alla Prefettura per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti di tipo hashish. «Ringraziamo gli agenti della polizia per il loro intervento - commentano i residenti - Abbiamo sempre pensato che si tratta di bande di giovanissimi che con arroganza ed inciviltà fanno i loro comodi. Sono comunque giovanissimi ed un minimo provvedimento a loro carico può fermarli». Quanto al fenomeno dello spaccio spiegano: «Abbiamo notato alcuni movimenti come una moto che arriva si guarda in giro e poi riparte, ma non possiamo avere certezza di quello che viene a fare». Nel week end appena passato gli uomini, diretti dal vicequestore Acconcia sono entrati in azione e proprio in via Verdi hanno fermato e controllato cinque ragazzi che avevano con loro pochi grammi di hashish. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. I condomini di via Verdi, via Alighieri e via Matilde di Savoia sono esasperati, ormai da anni, per quello che succede sotto le loro abitazioni, specie in estate.