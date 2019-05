CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:49

Atto vandalico alla sede della Lega Salvini di Mercato San Severino: probabile la matrice politica, sale la tensione in vista delle elezioni europee. Nella notte tra sabato e domenica, qualcuno ha affisso dieci volantini sulla saracinesca in ferro posta a protezione dell'ingresso della sezione politica sovranista sita in via Vanvitelli, a pochi passi dal centralissimo corso Diaz. Nel mirino, il leader del partito e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.LE FRASISui volantini apposti sulla saracinesca, infatti, sono riportati vecchi post pubblicati sui social network nel 2011 e 2012 da Salvini, ben prima che diventasse membro del Governo, e particolarmente critici verso il Sud Italia. All'epoca la Lega vedeva in Roberto Maroni il suo segretario federale, aveva Nord ben impressi sul simbolo e Matteo Salvini era europarlamentare al secondo mandato. L'episodio è avvenuto alla vigilia di una manifestazione politica in programma oggi pomeriggio presso la stessa sede, con inizio alle ore 16.30, in cui Giovanni Romano, dirigente regionale della Lega ed ex sindaco di Mercato San Severino, presenterà la candidatura alle europee di Lucia Vuolo.