SAN MARZANO SUL SARNO. Cabina della pubblica illuminazione vandalizzata nella notte. La zona resta senza elettricità. E' quanto accaduto a San Marzano sul Sarno, in via Pendino, nei pressi di un istituto scolastico, quando la polizia municipale ha scoperto i danni provocati a ridosso di una cabina dell'impianto pubblico. Al vaglio ci sono ora le immagini di videosorveglianza dalle quali si tenterà di individuare il colpevole o i colpevoli, autori del gesto, probabilmente commesso nella notte tra l'1 e il 2 maggio. Un danno ingente e serio, secondo quanto ha potuto constatare l'amministrazione comunale, che ha posto l'area in sicurezza per evitare ulteriori rischi ai cittadini. Il danno sarà riparato solo nei prossimi giorni, con il disagio, inevitabile, di lasciare i residenti di quella zona senza la pubblica illuminazione almeno durante le ore notturne. Un episodio di vero e proprio vandalismo, considerata la portata dei danni arrecati alla cabina, completamente sradicata da terra, probabilmente con l'ausilio di qualche attrezzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA