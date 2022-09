Distruggono totem elettronico, sindaco pubblica il video: «Pagheranno i genitori»

NOCERA SUPERIORE. Teppismo ad opera di ragazzi minorenni a Nocera Superiore. Questa volta però c'è il video di una telecamera che incastra e registra l'atto vandalico. Sono in corso di identificazione, infatti, quei giovani che hanno arrecato danni ad un totem elettronico.

Si tratterebbe di ragazzi minorenni. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha pubblicato un frame attraverso il suo profilo social, promettendo che chi di dovere - in questo caso i genitori - pagheranno tutti i danni.

«In questo fotogramma, sezionato dal video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, si intravede la sagoma dell'autore dell'ultimo atto vandalico consumato in ordine di tempo ai danni del totem elettronico posizionato in piazza Marco Polo. La Polizia Municipale sta scansionando i filmati estrapolati per dare un nome ed un cognome a chi ha intenzionalmente rotto lo sportello del dispositivo per l'identificazione ed il successivo step di addebito dei danni ai genitori se, come probabile, minorenne. Chi rompe paga».