Celebrare il 25 aprile, festa della Liberazione, e tenere alta l’attenzione sulla recrudescenza della criminalità in un luogo simbolo della legalità: il terreno agricolo, che si trova a Scafati, confiscato alla camorra dedicato a Nicola Nappo, vittima innocente. Con questo spirito si sono ritrovati a via Nuova San Marzano i referenti dell’associazione temporanea di scopo Terra Vi.va, i responsabili di Libera e il commissario prefettizio straordinario Antonio D’Acunto. Con loro cittadini e agricoltori degli orti sociali che hanno potuto visitare una mostra dedicata alla liberazione di Scafati, città medaglia d’oro alla Resistenza. Nelle prime due settimane di aprile il fondo è stato oggetto di due episodi criminosi con il furto di oggetti e attrezzi agricoli, tra cui un trattore, danneggiamenti e devastazioni. Una scia criminale che non si è fermata dal 2009, quando il bene è stato definitivamente restituito alla collettività.

APPROFONDIMENTI Scafati, risiedeva nell'Agro il marocchino ucciso a Vicenza in un conflitto a fuoco Influenza aviaria, tampone negativo per l'uomo ricoverato al Monaldi: è H1N1 Incubo aviaria a Napoli, paziente di 50 anni ricoverato al Monaldi in condizioni gravissime

In programma sabato 29 aprile una manifestazione organizzata da Cgil, Flai Cgil e Libera sul tema «La legalità ha radici profonde» con la partecipazione di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil e Giovanni Mininni, segretario nazionale di Flai Cgil. «Il fondo Nappo è un grande esempio di legalità - ricorda il presidente di Terra Vi.va Giuseppe Carotenuto, referente di Alpaa Cgil - sono orgoglioso per la mostra dedicata alla liberazione di Scafati in cui tanti nostri concittadini sono morti per la democrazia. Noi siamo stati fortemente minacciati da persone che ci hanno derubato e anche devastato. C’è un senso di impotenza ma il fondo Nappo assolve pienamente al suo compito: crea socialità e cultura della legalità».

Carotenuto prosegue: «Flai e Cgil si son assunte la responsabilità su fondo. Con la manifestazione la Cgil, Libera, Flai Cgil vogliono fare sentire la loro presenza qui. Sarà un momento importante per riprenderci anche quanto ci hanno rubato». Al fianco di Terra Vi.va, c’è l’associazione Libera con Anna Garofalo, presidente provinciale, e Gerardo Illustrazione, referente locale. «Ci sono i furti - commenta Garofalo - ci sono le discariche abusive. Noi siamo accanto alle istituzioni che devono fare la loro parte. L’attenzione sul tema è fondamentale cosi come è basilare la consapevolezza dei cittadini del loro alto valore». «Gli attacchi sono costanti - ricorda Ilustrazione - per fortuna ci sono gli orti sociali. C’è la gente che se ne prende cura, gente che sceglie da che parte vuole stare, dalla parte della giustizia della legalità». «Solidarietà totale al fondo Nappo - ribadisce il prefetto D’Acunto - l’impegno è aumentare le misure di prevenzione».