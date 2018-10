Martedì 2 Ottobre 2018, 06:40

GIFFONI VALLE PIANA - È grande l’indignazione a Giffoni Valle Piana e nella provincia di Salerno per il vile atto di vandalismo verificatosi nel cuore della città del Festival del cinema dei ragazzi famosa in tutto il mondo. Alcune notti fa degli scalmanati hanno arrecato danno alla moderna struttura della Multimedia Valley, inaugurata poco più di un anno fa ed utilizzata per la prima volta in quest’ultima edizione del Festival. Un’opera costata ben 20 milioni di euro. Alcuni dei pannelli in ceramica sono stati frantumati, probabilmente con lanci di pietre. Danneggiato anche il pavimento. Presso l’ingresso di una delle sale del cinema, in alcuni tratti, la pavimentazione è stata letteralmente spaccata.Il patron del Festival Claudio Gubitosi ha ricevuto la notizia mentre si trovava in viaggio di lavoro e ne è rimasto amareggiato: «Sono addolorato. Se penso alla danza macabra che avranno fatto per rompere quelle mattonelle. Queste sono azioni fatte sicuramente da ragazzini un po’ bulletti. Non vorrei ingigantire la vicenda, anche se sicuramente l’indignazione è totale». L’idea che i responsabili possano essere dei ragazzi è la parte della notizia più difficile da mandar giù. «Si scrive sempre una pagina brutta quando accadono queste cose, ma in questo caso è anche peggio - continua Gubitosi - perché parliamo di un’opera così bella e che è lì al servizio di tutti, ma soprattutto dei ragazzi. Ecco perché è particolarmente triste che dei ragazzi l’abbiano danneggiata, perché non hanno nemmeno capito che si tratta di un bene atteso per anni e realizzato per loro, al loro stesso servizio».