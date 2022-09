Vandalizzata la Madonna del Girone, cittadino volonario la rimette a posto

Realizzata nel 2017 e ribattezzata come la Madonna del Girone, lungo i tornanti che dal bivio di Agnone Cilento conducono ad Ortodonico, una piccola statua della Madonna è stata vandalizzata. A scoprirlo chi quella piccola nicchio l'aveva costruita, Domenico Funicello.

«Sono tornato sconsolato e triste, non per il valore esteriore dell' opera, ma per ciò che rappresenta, quando mi hanno segnalato l'accaduto», racconta l'uomo

In più occasioni, dopo la dovuta benedizione, nello spiazzo adiacente è stata officiata la santa messa da don Massimo Volpe, e in una speciale occasione partecipó anche la famiglia del giovane Giuseppe di Lago, per ringraziare della sua guarigione. Ai lati della nicchia posi in seguito due panchine, per permettere al viandante un attimo di relax e di preghiera.

Fortunatamente, la stessa Madonna è stata ritrovata poco distante.

«Un amico mi ha suggerito di guardare un po' nella macchia, magari è stata solo una bravata. Spinto da uno spirito speranzoso, ho cominciato a guardare tutto intorno, finché in una pianta di lentisco ho intravisto il manto azzurro, e con grande emozione ho ritrovato la statua, intatta. Adesso dovrò restaurare la nicchia, e la Madonna potrà tornare al suo posto, al Girone» conclude Funicello.