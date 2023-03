Vandalizzate auto in sosta nella notte a Nocera, migliaia di euro di danni

NOCERA INFERIORE. Cinque auto con i vetri dei finestrini spaccati per poter rubare all'interno. E' quanto hanno scoperto i proprietari delle rispettive automobili, a Nocera Inferiore, in via Nicola Bruni Grimaldi, la strada che conduce alla stazione venendo da Pagani.

Nel mirino sono finite le auto in sosta, forse uno o più ladri ad agire, nel cuore della notte. I danni sono notevoli. Già presentate alcune denunce alle forze dell'ordine. Al vaglio potrebbero finire le telecamere di videosorveglianza della zona, molto frequentata fino a sera, oltre che a rappresentare arteria di passaggio. Di recente, sono stati segnalati diversi furti in città, anche in centro, a danno di attività commerciali.

Solo qualche settimana fa, un raid era stato consumato anche all'interno di una scuola del centro. Non sono mancati nemmeno i danni alle autovetture, in particolare in via Vico, alle spalle del comune, in un'area adibita a parcheggio. Più volte, proprio in quella piccola strada, i cittadini hanno lamentato danni ingenti alle auto e furti di oggetti e altro al loro interno. A queste si aggiungono, ora, i danneggiamenti in serie di diverse automobili di proprietà di residenti consumati in un'altra strada collegata al centro cittadino. Da capire se gli episodi siano collegati in un qualche modo, magari commessi dalle stesse persone.