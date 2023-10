Vandalizzate le tombe dei bambini nel cimitero di Nocera

Ignoti hanno vandalizzato l’area del cimitero di Nocera Inferiore dove si trovano le tombe dei “bimbi mai nati o morti prematuri”. Sono stati distrutti i pupazzi di peluche e le girandole che adornavano i loculi. A denunciare il gesto è stata Liberata Campoli, una donna che aveva promosso una serie di iniziative per dare dignità ad un quadrato del cimitero abbandonato. Con altre mamme avevano pulito le tombe abbellendole con fiori, pupazzi e giocattoli. “È stato un gesto vigliacco che non ha fatto altro che rinnovare un dolore mai sopito nel cuore di tante mamme”, ha detto la signora Campoli. “Domani – ha annunciato - provvederemo a pulire di nuovo le tombe. In occasione della ricorrenza della celebrazione dei defunti organizzerò una colletta per acquistare nuovi pupazzi e tante giradole”.