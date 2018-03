Domenica 18 Marzo 2018, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 19:29

SARNO - Vandali in azione: smontate e scaraventate le giostrine di due parchi per bambini. E' accaduto oggi a Sarno in due aree attrezzate e dedicate al tempo libero dei bimbi. Una situata dinanzi alla sede del Giudice di Pace al prolungamento Matteotti, l'altra più in periferia al Ponte Alario. Una amara scoperta per i piccoli ed i genitori che si sono ritrovati davanti le giostre smantellate. L'ennesimo atto vandalico ed è forte la denuncia. Un coro unanime, dalle strade alle piattaforme social, di forte condanna del gesto sconsiderato e di sfregio alla città. Le due zone colorate ed attrezzate, con diverse strutture di divertimento, sono diventate in poco tempo un luogo privilegiato per le famiglie. Un'area di svago e di socializzazione.Forte la condanna delle istituzioni. «A mio avviso - ha detto il vice sindaco, Gaetano Ferrentino - in questo paese c'è bisogno di più educazione e più amore per la propria città. Il senso civico non lo insegnano gli amministratori, ma le famiglie, le scuole, la comunità intera. Non è questione di telecamere. Qualche imbecille si è divertito a smantellare le giostre. Uno sfregio alla comunità. Il paese siamo noi e comincia da ognuno di noi».