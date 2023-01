Vandalizzato veicolo di un disabile, ora non può più spostarsi

È stato distrutto il vetro di un finestrino, portato via il monitor del navigatore ed autoradio. È accaduto a Sarno in via Tenente Luigi Buonaiuto, zona Palazzi Celentano, dove vive il proprietario dell’automezzo. Un veicolo speciale, per persone diversamente abili, con contrassegno ben evidente anche su un lato, che consente all'uomo di spostarsi, anche se in carrozzella.

Ladri senza scrupoli: oltre il danno materiale al veicolo, di fatto hanno bloccato una persona in casa. Per lui è l’unico mezzo per muoversi e spostarsi. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati da ogni parte. Sulla vicenda indagano gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. Con ogni probabilità saranno acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza per individuare i malviventi.