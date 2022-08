Vassallo candidato con M5S: «Non ho tradito mio fratello»

«Cari amici, iscritti e militanti del partito democratico, la mia candidatura alle prossime elezioni politiche tra le fila del Movimento 5 Stelle è un passo obbligato e deciso con ponderatezza». Lo ha scritto, in una lettera ai militanti del Pd, Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso 12 anni fa ad Acciaroli, nel Salernitano. «Con questa mia scelta ribadisco il concetto che io non ho tradito la fiducia e l'amicizia, di tanti amministratori del partito democratico che hanno intitolato ad Angelo Vassallo cose importanti nei propri territori, come la Sala Consiliare a Sant'Agata Bolognese. Non ho tradito chi ha intitolato un pontile galleggiante nel porto di Cetraro, non ho tradito chi ha intitolato un giardino ad Anzola dell'Emilia».

«Questi amministratori appartengono a quel Partito al quale era iscritto il sindaco pescatore e che mi hanno sempre accolto nella casa comunale con amore e rispetto, aggiunge Vassallo. La mia candidatura, è contro quella parte del partito democratico, che imperversa nei territori posti a sud di Salerno generando un sistema di potere e di controllo capillare della cosa pubblica, gestita non per capacità e intelligenza , ma per appartenenza politica alle famiglie del golfo di Salerno» conclude.