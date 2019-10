CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 08:17

È il punto più delicato della nuova ricostruzione - al momento una ricostruzione giornalistica - dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso ad Acciaroli il cinque settembre del 2010. È il punto in cui, uno dei due fratelli del sindaco ucciso racconta la premura che aveva il primo cittadino di parlare con l'ex capo della Procura di Vallo della Lucania, di incontrare la massima autorità inquirente del territorio, per chiedergli un consiglio o per confidargli un retroscena degno di attenzione.Lo ha detto il fratello del sindaco, Massimo Vassallo, secondo quanto ha ricostruito il giornalista Giulio Golia, nel corso di una puntata de Le Iene trasmessa ieri, che ha dedicato ampio risalto proprio al delitto di Acciaroli.