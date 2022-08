Vasto incendio ad Agropoli, paura per alcune abitazioni

Dopo circa tre ore di intenso lavoro prestato dai Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, la Protezione Civile, sempre pronta, volenterosa ed efficace, la Comunità Montana Alento - Montestella, con il fondamentale supporto di due mezzi aerei è stato domato l'incendio sulla Collina San Marco.

L'incendio ha fatto temere il peggio per tutto il pomeriggio .

È stato richiesto l'intervento di un elicottero in quanto alcune aree percorse dal fuoco, con prevalenza di macchia mediterranea, erano difficilmente raggiungibili via terra. A preoccupare è il fatto che c'erano delle abitazioni a non molta distanza dalle aree interessate dal fuoco.

"Grazie inoltre all'Agropoli Cilento Servizi - dice il Sindaco Roberto Mutalipassi - per l'approvvigionamento idrico, di notevole importanza nei momenti cruciali e alla Polizia Municipale.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno operato, una grande macchina dei soccorsi, efficiente, che è riuscita ad evitare il peggio, considerato che le fiamme sono arrivate quasi a lambire le abitazioni.

Nel contempo raccomando a tutti la massima cautela: può bastare una piccola disattenzione per innescare un incendio, le cui conseguenze sono imprevedibili".