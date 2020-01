NOCERA INFERIORE. Un grosso incendio è scoppiato ieri sera, a Nocera Inferiore, nella zona industriale di Fosso Imperatore. A prendere un fuoco un capannone fittato a due aziende, con la locazione in possesso di una società che si occupa di vendita all'ingrosso di accessori per feste e ad una ditta specializzata nella produzione di pavimenti industriali. Le fiamme sono divampate poco dopo le 21 di ieri sera, diffondendosi rapidamente e distruggendo macchinari e materiale custodito all'interno della struttura. Una grossa coltre di fumo nero è sprigionata dal capannone della zona industriale. La stessa era ben visibile anche da diverse abitazioni lontane dal luogo dei fatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno e quelli del distaccamento di Nocera Inferiore, Sarno e Angri, oltre ai volontari della protezione civile di Nocera Inferiore. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, causa anche il forte vento che non ha reso rapida le attività dei caschi rossi. Sull'episodio indaga la Procura di Nocera Inferiore, con delega ai carabinieri del reparto territoriale. Non è esclusa nessuna pista sulla natura dell'incendio, neanche quella dolosa. Sul luogo è giunto dopo poco anche il sindaco Manlio Torquato, che questa mattina ha comunicato di aver interessato l'Arpac per tutti i rilevamenti delcaso. «Si rassicura comunque la popolazione - ha poi detto - perche' i materiali bruciati dovrebbero essere solo in minor parte materiali plastici. Trattandosi invece, prevalentemente, di cartonati e similari. Tuttavia si invita ancora la popolazione residente nel raggio di 1 km dall'incendio ad adottare le misure di cautela per evitare compromissioni alla salute derivanti dalla combustione e dall'eventuale conseguente inquinamento dell'aria, fino ad ogni nuova comunicazione e a seguito dei richiesti rilievi». © RIPRODUZIONE RISERVATA