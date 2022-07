Vasto incendio in un'azienda di imballaggi a Battipaglia

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato a Battipaglia in un'azienda di imballaggi. Le fiamme hanno distrutto molte pedane di legno e un'automobile. Sul posto i vigili del fuoco con numerose squadre che hanno impiegato due ore per spegnere il rogo e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe fedele, che hanno avviato le indagini per stabilre le cause dell'incendio.