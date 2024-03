Veglia davanti ad un mattatoio a Pagani, attivisti salvano un agnellino

Agnellino salvato dal macello. Sono stati gli attivisti e le attiviste di Napoli Animal Save e di Salerno Animal Save a salvare la povera bestiola. E' accaduto a Pagani, nei pressi di un mattatoio, dove era in corso una protesta per denunciare le condizioni degli animali, in particolare con l'approssimarsi delle festività pasquali. Al mattatoio erano giunti camion con suini, bovini ed ovini. Gli attivisti, con atteggiamento pacifico, sono riusciti a chiedere ai camion di fermarsi per due minuti, al fine di documentare la situazione degli animali al loro interno.

«Tutti gli animali erano spaventati ed agitati - si legge in un messaggio diffuso sulla pagina ufficiale - questo perché riescono a capire benissimo cosa sta per accadere loro. Alla mattanza degli agnelli è riuscito a sottrarsi, però, Free, un piccolo agnello nero che è stato portato in salvo dagli attivisti dopo aver accordato la sua liberazione con il proprietario del mattatoio». L'agnellino sarà accudito e poi portato in un rifugio per animali liberi situato in provincia di Caserta, il Rifugio Serafino ed i Suoi Amici. «Abbiamo sentito gli animali piangere e le loro urla ci hanno spezzato il cuore.

Individui innocenti di poche settimane - spiega Francesco, organizzatore di Animal Save - mandati al macello per essere mangiati in nome del Signore. È davvero etico e giusto celebrare una festa che promuove la pace e l’amore mangiando i pezzi del corpo di altri individui? Invitiamo tutti a partecipare alle nostre azioni di testimonianza diretta per interfacciarsi con la triste realtà della zootecnia e fare scelte più consapevoli ed etiche».