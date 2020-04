Veglia di Pasqua in chiesa a porte chiuse, scatta l'intevento dei carabinieri che fanno irruzione, identificando e sanzionando una trentina di fedeli, per i quali sarà disposta l'isolamento domiciliare per quattordici giorni. È accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, in pazza Vittorio Veneto a Scafati. Un assembramento non autorizzato nè giustificato, che viola le misure anti-covid in vigore. I carabinieri sarebbero stati allertati da alcuni residenti della zona, che avevano visto entrare diversi cittadini nella chiesa di Santa Maria delle Vergini. I militari, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo, hanno dovuto attendere la fine della funzione religiosa, che si è svolta a porte chiuse, per entrare in chiesa ed identificare i presenti, compresi parroco, organista e ministranti parrocchiali.



«Un atteggiamento censurabile sotto tutti i punti di vista - ha commetanto il sindaco Cristoforo Salvati - Le regole vanno rispettate da tutti, nessuno escluso. Quando arriverà sul mio tavolo la relazione di quanto è accaduto, le persone identificate saranno messe in isolamento fiduciario per due settimane. Ben vengano le sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni in vigore. In ballo c'è la sicurezza di tutto il paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA