Domenica 11 Novembre 2018, 15:24

I carabinieri di Eboli hanno individuato un'abitazione ancora in costruzione in cui c'erano tre auto rubate, a Salerno e Potenza, 30 chilogrammi di marijuana, computer e attrezzi agricoli. La refurtiva per l'ammontare di 15.000 euro è stata posta sotto sequestrto dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Luca Geminale, che hanno messo a segno l'operazione a Santa Cecilia. La casa ancora allo stato grezzo era stata trasformata in un market di refurtiva, addirittura sono stati rinvenuti pneumatici e cerchi in lega per auto di grossa cilindarata, e di stupefacenti. I militari sono a lavoro per individuare i ladri e i proprietari della refurtiva.