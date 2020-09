I circoli nautici e le sezioni della Lega Navale Italiana della Campania sono pronti a costituirsi in associazione per dare più “peso specifico” alle loro idee. Un’iniziativa supportata anche da una proposta di legge all’attenzione del consiglio regionale che, attraverso sei articoli, di fatto fornirà un nuovo status ai sodalizi.



Sulla proposta denominata “Disposizioni per il riconoscimento dei circoli nautici della Campania” e sulle importanti ricadute che essa può avere sulla loro attività se ne è discusso nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei sodalizi campani e nel quale sono intervenuti il presentatore della proposta, Francesco Picarone, e l’estensore del documento, Luigi Roma. Ad introdurre i lavori sulla terrazza del Circolo Irno di Salerno alla presenza del presidente Gianni Ricco, il presidente del circolo nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione, tra i primi a credere nell'importanza dell’iniziativa.



«La proposta di legge – ha detto Roma – in primis mira ad istituire l’albo regionale dei circoli nautici e la consulta permanente per i problemi della nautica in Campania. Inoltre, grazie al premio annuale per i circoli nautici della Campania, mette a disposizione fondi utili per promuovere manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale». Per Picarone «l’obiettivo principale è dare rappresentanza ad un mondo che ha come prerogativa l’amore per la natura, l’ambiente, il diporto nautico. Un aspetto che la Regione ha già posto in essere finanziando gli interventi per i piccoli porti regionali. La nostra convinzione è che solo attraverso il coinvolgimento dei circoli è possibile dare nuovo slancio alle tematiche legate al mare, che sono poi di interesse comune».



Sono intervenuti anche il vicepresidente del Coni Campania, Matteo Autuori, il vicepresidente della Federazione medico sportiva, Vincenzo Russo, e il presidente regionale della Federazione Canottaggio Pasquale Giugno.

Ultimo aggiornamento: 10:28