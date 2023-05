Veleno per gatti sui muri, paura a Nocera Superiore

Polvere bianca cosparsa sui muri che circondano una colonia felina. È stata segnalata da un passante in via San Ciro a Nocera Superiore, a pochi passi dalla parrocchia San Bartolomeo Apostolo. Potrebbe essere veleno oppure una letale sostanza corrosiva.

Il rinvenimento è stato portato all'attenzione del Garante comunale della tutela degli animali Annalisa Carleo che ha invitato i possessori di animali domestici a porre la massima attenzione. Nelle prossime ore si provvederà a una raccolta e analisi della sostanza per verificarne la natura e la pericolosità.

La polizia municipale provvederà anche a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare chi ha lasciato la misteriosa sostanza sui muri. Da tempo a Nocera Superiore vengono segnalati avvelenamenti di animali da compagnia, in particolare gatti.

La colonia felina di via San Ciro è uno degli interventi voluti dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano per “consentire una pacifica convivenza con gli animali randagi e rientra nelle politiche atte a tutelare gli animali così come l'installazione di cassonetti per le deiezioni canine, le aree sgambamento per cani e l'istituzione di un garante”.