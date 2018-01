Venerdì 5 Gennaio 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 17:11

E' morta Giuseppina Bisogno, ex direttrice del parco archeologo di Velia e del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno. Attualmente era in servizio presso la sede della soprintendenza di Salerno come funzionario archeologo.A Velia tante le iniziative messe in campo dalla dottoressa Bisogno, eventi culturali e teatro, ma anche tante difficoltà dfa affrontare come nel 2014 il crollo di un muro dell'agrà dell'antica colonia.