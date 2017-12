Velia, per la prima volta in mostra i reperti archeologici

Martedì 26 Dicembre 2017, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 28 dicembre apre al pubblico la mostra "Velia...una città tra Essere e benessere", fortemente voluta dal Comune di Ascea e realizzata in collaborazione con la SoprintendenzaArcheologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. L'esposizione, allestita negli spazi di Palazzo De Dominicis – Ricci, residenza nobiliare nel cuore di Ascea, racconterà la storia della città di Elea-Velia, e in particolare un aspetto che la rese celebre nell'antichità, lo stretto legame tra paesaggio, filosofia e medicina.Questa mostra rappresenta uno sforzo per rendere in qualche modo “visibile” il sostrato culturale di Elea-Velia, in parte fatto di tracce “immateriali”. Inoltre, questa iniziativa ha consentito di esporre per la prima volta molti reperti che fino ad ora erano conservati nei depositi del Parco Archeologico.La mostra illustra - attraverso videoproiezioni narrate, immagini ricostruttive e reperti - la storia e lo sviluppo della città che diede i natali a Parmenide e Zenone e allo stesso tempo offre ampi approfondimenti sui temi centrali dell’esposizione che restituiscono un quadro completo di quanto rappresentato da Velia in antico, non solo in termini di testimonianze materiali e monumentali. Il racconto della mostra toccherà, inoltre, anche un altro aspetto per cui Velia divenne celebre in tutto il mondo antico come luogo di benessere per il corpo e per lo spirito: l’ambiente naturale in cui sorgeva la città, percorsa da acque dalle proprietà terapeutiche che alimentavano le terme, e in cui crescevano erbe utilizzate anche a scopi medici.Il secondo piano del Palazzo sarà infine riservato al Cilento, territorio cui naturalmente Velia appartiene, con un’ampia sezione dedicata al paesaggio vegetale e alle produzioni agricole chesin dall’antichità lo hanno caratterizzato