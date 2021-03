Vende collana d'oro rapinata qualche ora prima: in 4 vanno a processo

Le è costato caro vendere un oggetto in oro, ricavandone poco più di 500 euro, in un negozio. E' infatti finita a processo con l'accusa di ricettazione una donna di 32 anni, residente nell'Agro nocerino, per un episodio che risale al 21 settembre a Cava de' Tirreni. La donna in questione aveva provato a vendere un gioiello, nello specifico una collana d'oro, ad un negozio di compro oro di Cava. La transazione fu regolarmente conclusa e la stessa ne ricavò la somma di 570 euro a fronte di un peso dell'oggetto di 22 grammi e mezzo.

Il procedimento principale dal quale è scaturito il rinvio a giudizio per l'imputata aveva riguardato, in origine, altre tre persone, giudicate con stralcio, con ulteriori accuse contestate di rapina e lesioni, con l'iter del giudizio immediato a firma della Procura di Nocera Inferiore. La vicenda attuale, invece, fu consumata a Cava de' Tirreni. Tre persone di Salerno e Baronissi avevano avvicinato in precedenza una potenziale vittima con violenza, strappandole la collana dal collo. L'auto dei rapinatori fu rintracciata grazie alla targa e alle testimonianze raccolte sul posto dai carabinieri. La donna, in questo caso, risponde della vendita dell'oggetto rubato durante quella rapina, "alienata" in un negozio di Cava, un cash-outlet, che l'avrebbe acquistata inconsapevolmente, stimandolo in circa 570 euro. E nello stesso giorno nel quale fu consumata la rapina ai danni di un uomo, finito rovinosamente a terra e costretto a recarsi in ospedale per le cure del caso. Dall'episodio era poi partita un'indagine, che arrivò ad identificare i quattro: i primi tre chiamati a rispondere di rapina in concorso, mentre la quarta per ricettazione, avendo venduto quella refurtiva.

