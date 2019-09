Sabato 7 Settembre 2019, 12:00

Un 25enne di Caggiano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva. I militari della stazione di Caggiano diretta dal maresciallo Fabio d'Agostino hanno sorpreso un 40enne di origini pakistane con indosso una dose di hashish, che aveva acquistato dal giovane pusher per 15 euro. I militari hanno scoperto nella disponibilità del pusher circa 150 euro in contanti, stupefacente di vario tipo (hashish e marijuana) nonché materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione.