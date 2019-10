Mercoledì 2 Ottobre 2019, 10:36

ANGRI. Porta a conclusione la vendita di oggetti in oro contraffatti, fedeli riproduzioni, riuscendo ad ingannare il compratore. Ora è finito a processo un napoletano di 69 anni, P.F. , allo stato irreperibile, a giudizio davanti al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore, ed identificato dalla procura dopo l’inchiesta dei carabinieri. L'indagine nella quale è coinvolto lo vede rispondere di falsa documentazione d’identità, truffa ed introduzione nei confini dello Stato Italiano di materiale contraffatto. Da un acquirente, l'indagato ottenne infatti prima la fiducia e poi la somma di 750 euro, inserendo un falso nome su di un documento, per evitare di essere coinvolto in qualche accertamento delle forze dell'ordine. La merce fasulla consisteva in una parure di gran valore nominale, composta da orecchini e collana riportanti le punzonature d’ordinanza, in realtà perfettamente riprodotte. Il marchio di fabbrica, la sigla di rito e il resto degli oggetti erano tali da ingannare la vittima, interessata all'acquisto. Ad una verifica successiva, tuttavia, quei gioielli risultarono «non di materiale aurifero di lega vile». I fatti risalgono al 20 aprile 2017. L'uomo sporse denuncia contro quell'uomo, che nel frattempo però si era volatilizzato, sparendo dalla circolazione fino ad ottenere lo status di irreperibilità accertato dalla procura.