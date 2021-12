“Vendesi” al teatro Giuffrè di Battipaglia: la prima del corto che sensibilizza

Il grande momento è arrivato. Venerdì 10 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Giuffrè di Battipaglia andrà in scena la prima del cortometraggio “Vendesi” scritto e diretto dal noto professionista battipagliese Nicola Surace. Un corto che ha l’intenzione di lanciare un messaggio ben preciso: «La mia città negli ultimi tempi è stata, purtroppo, sotto i riflettori per il tema dell’immondizia, delle discariche e degli incendi - precisa subito il regista - Tutto ciò mal si è conciliato con il lieto evento della nascita di mio figlio, ed ecco perché in quel periodo ho avvertito un senso forte di responsabilità. Non accettando il fatto che mio figlio potesse crescesse tra tutte queste problematiche, ho preso in considerazione l’ipotesi di vendere casa e di trasferirmi altrove. Ma gli affetti e la situazione economica personale non me lo hanno permesso. Ed allora ecco perché ho deciso di rimboccarmi le maniche e realizzare “Vendesi”, un corto che ha il solo fine di una denuncia sociale. L’augurio è che nel tempo la situazione possa finalmente migliorare, lo meritiamo. Lo meritano soprattutto i nostri figli».

Il lavoro di Nicola Surace, girato interamente a Battipaglia con attori della città, racconta la storia di un papà che si ritrova nella stessa identica situazione che il regista ha vissuto nella vita reale. Ma suo figlio, di 8 anni, con dei piccoli gesti gli fa cambiare idea, gli fa comprendere che bisogna lottare e non scappare dai problemi.