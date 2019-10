Martedì 15 Ottobre 2019, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGANI. Vendeva giocattoli contraffatti all'interno del suo negozio, finisce citato a giudizio per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Sono queste le accuse mosse dalla procura di Nocera Inferiore nei confronti di un commerciante nocerino, di 40 anni, che il 19 marzo del 2014 fu controllato a Pagani all'interno della sua attività dalla Guardia di Finanza di Scafati. Secondo le accuse dalle quali dovrà difendersi, l'uomo deteneva per la vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi, contraffatti, di note marche internazionali. In particolare, i militari della Compagnia di Scafati trovarono 23 cartelle del personaggio "Violetta", al cui interno erano presenti 14 pezzi contraffatti su un totale di 322. Ancora, 14 cassette di cartoncino recanti personaggio "Peppa Pig", con cuscini dello stesso personaggio sempre ritenuti falsi, insieme ad altri due cuscini "One Direction" della medesima fattura. L'uomo risponde anche di ricettazione, avendo acquistato o ricevuto la merce con marchi falsificati rispetto a quelli appartenenti alle società titolari dei brevetti, dunque da considerarsi di provenienza delittuosa a lui nota.