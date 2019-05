Lunedì 6 Maggio 2019, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO. Finisce a processo dopo essersi opposto ad un decreto penale di condanna un giovane 23enne di Sarno, accusato di truffa. Il ragazzo, ora imputato, sarebbe riuscito a fingere la vendita - attraverso internet - di un televisore Samsung da 50 pollici, intascando 468 euro attraverso un bonifico bancario. Il compratore fu attirato dall'offerta nella sezione "vendo-compro" di Ebay, dove il giovane aveva inserito un annuncio per la vendita dell'oggetto, "rappresentando fittiziamente" la possibilità di acquistare il televisore finito sul mercato. Dopo uno scambio di messaggi, il ragazzo convinse la vittima ad effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato allo stesso giovane. Ma una volta accreditati i soldi, il televisore non fu mai inviato alla persona che lo aveva acquistato. Inutile risultarono i tentativi di mettersi in contatto con il venditore, che poi fu denunciato ai carabinieri. La procura di Nocera Inferiore, dopo averlo individuato, lo ha condannato per decreto, cioè al pagamento di una sanzione pecuniaria. Ma il giovane imputato si è opposto e ora, per legge, sarà processato davanti ad un giudice attraverso il giudizio immediato. I fatti risalgono al 30 giugno 2017, il giorno nel quale fu effettuata la transazione.