Venti abitazioni allagate ad Eboli: vigili urbani salvano bimbi e anziani

Venti abitazioni allegate ad Eboli. In due case, rimaste isolate, c'erano anche bambini e anziani e la polizia municipale li ha messi in salvo. In litoranea dove si sono verificati gli allagamenti anche i vigili del fuoco per liberare le case e gli scantinati dall'acqua delle piogge della scorsa notte e delle ultime ore. Le abitazioni invase dall'acqua sono tutte abusive e dovrebbero essere abbattute a breve. Si è verificato anche uno smottamento a ridosso della strada che collega Eboli ad Olevano sul Tusciano. Un'imbarcazione è rimasta arenata sulla spiaggia dinanzi uno stabilimento balneare ebolitano.

