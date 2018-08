Martedì 14 Agosto 2018, 20:41

L’allerta meteo scatterà soltanto alle 21 ma già si registrano disagi a causa del maltempo in Cilento. Nel pomeriggio un’improvvisa raffica di vento ha creato non pochi problemi in località Laura, a Capaccio Paestum. Due stabilimenti balneari hanno visto volare via sedie sdraio e ombrelloni.Peggiore la situazione a Caprioli, frazione costiera del Comune di Pisciotta, dove un fulmine è caduto sulla spiaggia provocando un piccolo incendio, spento dai titolari di uno stabilimento balneare e ferendo una persona. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Il ferito trasferii al San Luca di Vallo.