Il forte vento sferza Salerno, si staccano pezzi di intonaco dal Crescent e volano su piazza della Libertà

Attimi di paura, questo pomeriggio, nella centralissima piazza della Libertà a Salerno. Il forte vento che si è elevato improvvisamente in città ha fatto staccare dei grandi pezzi di intonaco dal solaio della galleria del Crescent in pieno centro. Le foto hanno fatto il giro del web e sono state pubblicate anche sul gruppo Facebook Figli delle Chiancarelle. Per fortuna in quell'istante non si è registrata la presenza di passanti e cittadini che di solito affollano la passeggiata della piazza e si è così evitato il peggio.

Intanto in queste ore sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto preoccupati per le strade della città: molti alberi e palme che costeggiano le arterie principali, complice il vento e le avverse condizioni metereologiche, stanno perdendo fogliame e rami che si stanno riversando proprio sulle carreggiate, rendendo scivoloso l'asfalto.