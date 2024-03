Paura a Pagani, crolla parte di un tetto per il forte vento

Tragedia sfiorata nel comune di Pagani, questa mattina, a causa del forte vento.

Una parte del tetto di un'abitazione ha ceduto, causando danni a diverse automobili, oltre che lungo la strada.

L'incidente si è verificato presso il parco residenziale "Langella", in via Giacomo Leopardi. Le folate hanno divelto parte del tetto, scaraventandolo sulle auto in sosta all'interno del parco.

Sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi dei caso e per mettere in sicurezza la zona. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.