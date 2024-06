«La clausola sociale dell’affidamento vincolava la Isam (ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, nda) per le persone da assumere ma non per le regole di ingaggio, che per alcuni ha determinato la perdita del rapporto, per altri un miglioramento dello status lavorativo». In attesa del consiglio comunale del prossimo 13 giugno, la questione del verde pubblico cittadino arriva in commissione Trasparenza. In particolare, il presidente Antonio Cammarota convoca l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, per fare il punto sulle assunzioni degli ex operai delle cooperative sociali. Prima che l’inchiesta sulle coop si abbattesse su palazzo di città, erano 72 i lavoratori impegnati nella manutenzione del verde cittadino. Solo 41 lavoratori, invece, saranno assorbiti da Salerno Pulita, con l’affidamento in house providing alla stessa del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno. A sollecitare la convocazione della commissione sul tema sono stati i consiglieri Elisabetta Barone (Semplice Salerno) e Corrado Naddeo (Oltre). Già lo scorso sabato, con il collega Donato Pessolano e l’ex consigliere comunale Peppe Ventura, i due avevano sollevato la questione nel corso di un incontro con la stampa.

IL NODO

A loro dire, quando Isam si aggiudicò la gara per la gestione del verde pubblico, con la clausola sociale «doveva garantire il servizio occupando i 72 lavoratori già impegnati fino alla sospensione delle attività per le ben note vicende giudiziarie». Secondo i consiglieri di opposizione l’amministrazione «non ha controllato Isam in relazione al rispetto della tutela occupazionale prevista dal bando» e ha «consentito a Isam di applicare ai lavoratori un contratto che impediva agli stessi di essere impegnati oltre il limite di 100 giornate lavorative per il primo anno e di 180 per il secondo anno di contratto». Soprattutto, secondo Naddeo e colleghi, nel contratto da farsi con Salerno Pulita si vorrebbe escludere «la tutela occupazionale complessiva sia per numero di occupati che per numero di possibili giornate lavorative» ma anche inserire «clausole di pura discriminazione nei criteri di assunzione, relativamente ad aspetti di vita personali di soggetti che, invece, vanno inclusi e recuperati a pieno». Da qui la richiesta della «completa tutela dei 72 lavoratori storicamente impiegati prima che subentrasse Isam» con un contratto a tempo pieno. A fare chiarezza sul punto è l’assessore Natella nel corso dell’audizione in commissione Trasparenza. Commissione convocata da Cammarota anche «per eventuali ipotesi di inadempienze Isam e quindi di danno risarcibile, ovvero per le ragioni del riaffidamento pubblico in vista del prossimo consiglio comunale». Soprattutto, il capogruppo de La nostra libertà spiega che nel corso della commissione «è stato accertato che fu richiesto a Isam il rispetto della clausola sociale, sicché i 72 iniziali nominativi, 9 per otto cooperative sociali, divennero 76; per poi ridursi a 48 in quanto 19 non interessati o irreperibili, 3 licenziati per giusta causa, e 5 assunti ma con limitazioni per ragioni di salute; i 48 divennero poi 41, per decessi o assunzioni altrove».

Questo vuol dire che «il problema riguarda i 5 assunti con limitazioni - continua - che in regime di cooperative sociali di tipo B lavoravano, mentre in regime di diritto privato di appalto furono accantonati». In sostanza, «allo stato, in ragione dei chiarimenti affermati dall’assessore Natella in commissione Trasparenza non si profila responsabilità di alcuno», conclude Cammarota. Che non rinuncia a una critica finale: «Tuttavia, non si può non pensare che affidare alla regola privatistica l’interesse pubblico e poi ritrovarselo ripulito per il riaffidamento in house sia anche un modo malizioso per lavarsene le mani».

