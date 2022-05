Verde pubblico senza pace: «C'è un nuovo gestore ma la città è una giungla»

Da San Leonardo a via Porto, da Sordina a via Leucosia, da Fratte a Mariconda, dal Carmine Alto a via Vinciprova. E poi dall'ex Salid al Galiziano passando per il parco Mercatello: le richieste di intervento per il taglio dell'erba, la potatura degli alberi e la riapertura dei parchi arriva al sindaco di Salerno da ogni parte della città. Con tanto di foto dimostrative dello stato di abbandono. «Giungla», «savana» e «discarica» sono le parole...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati