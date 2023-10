Alla fine, per i lavoratori della Fos Prysmian di Battipaglia scatterà la cassa integrazione, probabilmente a rotazione. Questo è l’esito dell’ultimo incontro a Confindustria Salerno, dove i sindacati hanno avanzato la proposta di stabilire un criterio di rotazione che consenta di non ferrmare la produzione.

Lo scorso 5 ottobre, nuovamente alla presenza dei dirigenti Ernesto Marzano, Claudia Aletto e Marco Giordano, le segreterie provinciali, rappresentante da Antonio D’Amato per la Filctem Cgil, Gerardo Giliberti per la Femca Cisl, Alessandro Antoniello per la Uiltec Uil e Rosario Bartolomeo per la Ugl Chimici, hanno chiesto «maggiori delucidazioni sulle modalità specifiche di articolazione della Cassa per i lavoratori dello stabilimento, ribadendo la necessità che si faccia ricorso alla rotazione tra i lavoratori sospesi». Una richiesta per la quale la società ha dimostrato disponibilità: «La società conferma la disponibilità ad adottare meccanismi di rotazione compatibili con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - si legge nel verbale di incontro - sulla base dei volumi previsti nei prossimi mesi, si riserva di articolare uno schema quantitativo di gestione delle sospensioni che presenterà alla rsu».

L’appuntamento si terrà nel pomeriggio di domani, presso lo stabilimento. Tanto i sindacati, quanto i vertici societari, hanno poi convenuto sull’opportunità di usufruire anche delle ferie dei lavoratori: «Le parti condividono altresì la necessità di favorire la fruizione delle ferie residue arretrate e non godute preventivamente all’utilizzo della Cigo». La vicenda ha preso inizio lo scorso 14 settembre, quando la società, a causa della mancanza di commesse, comunicava ai lavoratori la decisione di adottare la cassa integrazione per tredici settimane. Una proposta ritenuta irricevibile da parte dei lavoratori, preoccupati dalla tenuta dei livelli occupazionali: «Fermare una fabbrica di fibre ottiche per tredici settimane sotto l’aspetto strettamente tecnico è disastroso - avevano commentato i rappresentanti sindacati - in quanto tenere gli impianti per così lungo termine fermi rischia di non poterli più riavviare».

Per questo già durante l’incontro presso Confindustria Salerno, che si è tenuto lo scorso 28 settembre, i lavoratori sono scesi in protesta. Al tavolo, tuttavia, oltre a ribadire le rispettive posizioni, non vi furono sostanziali passi in avanti, gettando ancor più preoccupazione sui circa 300 lavoratori dello stabilimento battipagliese, che produce fibre ottiche.